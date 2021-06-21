حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تخفت اليوم طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة ومن المهم أن تعمل خلف الستار.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بعدم الحديث عن أخبارك وعن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.