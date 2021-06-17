حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر