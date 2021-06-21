حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي لديه حدس عال، لا يميل للاستعجال ويفكر بهدوء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال وقد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب بود، وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.