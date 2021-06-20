طالبة الممر الشرفي المصابة بالسرطان تحصل على مجموع 278 في الإعدادية

تحدت الطالبة هند سلام، المصابة بمرض السرطان، وتخضع للعلاج بمستشفى 57357، جميع الصعاب، وتفوقت على نفسها، خلال امتحانات المرحلة الإعدادية بالبحيرة، وحصلت على مجموع عالٍ يؤهلها للالتحاق بأي مدرسة تريدها، وهو ما أعلنته إدارة مدرستها اليوم.

وحصلت الطالبة هند محمد سلام، المصابة بمرض السرطان، التي غادرت مستشفى 57357 لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، بمدرسة أم المؤمنين التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات، على مجموع 278 درجة، وهو مجموع افتخر به المعلمون والمعلمات بالمدرسة التابعة لها، وأعرب الجميع عن الفخر والإعجاب بها.

يذكر أن الطالبة هند نظم لها زميلاتها بالمدرسة، ممرًا شرفيًا في آخر أيام الامتحانات، تقديرا منهن لتحديها الصعاب وعدم الاستسلام لمرضها، وسط تصفيق وإعجاب من المعلمين والطالبات، وغادرت «هند» المدرسة وسط هذا الممر الذي تجاوز طوله 6 أمتار.

وقال طلال سرور، رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالدلنجات: «بُلغنا من أسرة الطالبة هند أنها تعاني من مرض السرطان، وتتلقى العلاج اللازم بمستشفى 57357 بالقاهرة، وعلى الرغم من ذلك لم تنصرف عن استذكار دروسها، وحرصت على الحضور لأداء الامتحانات المقررة، وعلى الرغم من رحلة العلاج الصعبة إلا أنها لم تتخلف يومًا عن الحضور للامتحان».

وأضاف «سرور»: أن نتيجة الامتحان اليوم هو تكليل لمجهودها وصبرها على المرض، وتحديها للظروف التي أحاطت بها خلال رحلة علاجها، واعتبر الأهالي نجاح الطالبة هند اليوم، نجاح للإرادة والعزيمة ودرس لكل من يبرر ابتعاده عن الدراسة والتعلم.

وكانت إدارة المدرسة خصصت لجنة مجهزة للطالبة، لتؤدي الامتحانات بها، وجهزت اللجنة بجميع وسائل الحماية والراحة لها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأدت الطالبة جميع الامتحانات باللجنة المشار إليها، دون أي شكوى منها.