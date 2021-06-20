كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

ينطلق الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021، غدًا الاثنين الموافق 21 يونيو 2021، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

معلومات عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الامتحان التجريبي الثالث:

1- ينطلق الامتحان التجريبي الثالث، غدا، لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضة» في مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية فرع الإستاتيكا للطلاب الذين تسلموا جهاز التابلت.

2- يعقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الشعبة الأدبية الثلاثاء المقبل الموافق 22 يونيو الجاري في مادة التاريخ.

3- يعقد الامتحان التجريبي الثالث يوم 23 يونيو لطلاب الشعبة العلمية والأدبية الذين لم يتسلموا جهاز التابلت.

4- يؤدي الطلاب الامتحان في المدارس أول يوم فقط بالنظامين الورقي والإلكتروني أي البابل شيت والتابلت.

5- يستكمل الطلاب الامتحان التجريبي الثالث إلكترونيًا فقط على جهاز التابلت في المنزل.

6- يعقد الامتحان التجريبي بنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد.

7- يعتبر الامتحان التجريبي الثالث محاكاة كاملة للامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021.

8- اللجان التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان التجريبي الثالث هي نفسها لجان امتحانات نهاية العام.

9- للامتحان التجريبي أهداف متعددة تتمثل في:

- تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية.

- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

- الحصول على الاسم وكلمة السر.

- اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.

- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل للامتحانات.

- التدرب على كيفية استخدام البابل شيت.

- تدريب طلاب المنازل والراسبين والتقسيم على البابل شيت وطبيعة الأسئلة الجديدة.

10- الامتحان التجريبي الثالث لا يضاف لمجموع الطالب نهاية العام الدراسي.

11- الهدف من عدم حضور الطلاب إلا يومًا واحدًا للمدارس هو تقليل الحضور لتجنب الكثافات لمواجهة كورونا.

12- تتاح الامتحانات التي تعقد من المنزل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.