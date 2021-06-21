والد الطالبة الخامسة على «إعدادية دمياط»: ابنتي لم تعتمد على الدروس الخصوصية

«كانت لا تترك وقتًا إلا وتستغله جيدًا في المذاكرة».. هكذا تحدث إيهاب عبد العاطي، والد «منة» الطالبة بمدرسة المنتزه الإعدادية بنات، والتي حققت المركز الخامس في الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

يروي والد الطفلة الذي يشغل منصب كبير معلمين بالمدرسة الإعدادية بنين لـ«الوطن»: ابنتي لم تعتمد على الدروس الخصوصية إلا في 36 مواد فقط، متابعا «ابنتي كانت مجتهدة طوال سنوات دراستها واستطاعت الحصول على 279.5 درجة باجتهادها وإخلاصها لدراستها».

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وقال والد «منة»: «كانت حريصة على استذكار دروسها في الدروس إلى جانب المذاكرة الجادة في المنزل، فلم تكن تترك مجالا لضياع وقتها فيما هو ليس بمفيد»، مضيفًا: «الدراسة الأونلاين قد تكون مجدية في المرحلة الثانوية أما في مرحلة التعليم العام فغير مجدية لحاجة الطالب للمتابعة المستمرة من المعلم وولى الأمر».

بالأسماء.. أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة البحيرة

وأضاف الأب: «نحن بحاجة للعودة للتفاعل بين الطلاب والمعلمين في المدارس علاوة على ضرورة منع عرض الأفلام، التي ساعدت على تدني أخلاق البعض الذين اعتبروا ممثلي الأفلام الهابطة قدوة لهم»، مشيرا إلى ضرورة منع عرض تلك الأفلام وتقديس المعلم كما كان واهتمام الأسر بتربية أبنائها على الاحترام المتبادل بين المعلم وولي الأمر.

واحتلت فتيات دمياط نصيب الأسد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس، بنسبة نجاح 80.30%، إذ بلغ عدد المقيدين 28098 طالبًا وطالبة، حيث حضر 27828، ونجح منهم 22347 طالبًا وطالبة.

وحصدت 14 فتاة المراكز الأولى في الأوائل، فيما حصد الطلاب ثلاثة مراكز فقط من أصل 17 طالبًا وطالبة أوائل على مستوى محافظة دمياط.

كانت محافظ دمياط، قد اعتمدت خلال لقائها أمس، عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وأيضًا الشهادة الإعدادية المهنية 2021 بنسبة نجاح 90.2%.

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