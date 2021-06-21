«بائعة الخبز».. أول فيلم سينمائي يقدم صوت «العندليب» في السينما

يعد الفنان عبدالحليم حافظ واحدًا من المطربين القلائل الذين حققوا شهرة كبيرة في مجال الغناء والتمثيل معًا، ويعتبر نجاحًا استثنائيًا حتى الأن، فلم يحظ مطرب بمثل نجومية «العندليب الأسمر» في السينما، وعلى ما يبدو كان منذ بداياته الفنية وهو ينظر للسينما كمحطة هامة في حياته.

وفي ذكرى ميلاده التي تحل اليوم 21 يونيو، تستعرض «الوطن» فيلم سينمائي قدم عبد الحليم حافظ أغنياته فقط في بداية مشواره الفني، وكانت تلك أول محطات «العندليب الأسمر» في السينما المصرية كمطرب في البداية.

«بائعة الخبز» .. التعاون الأول بين «العندليب» والمخرج حسن الإمام

في عام 1953 عرض فيلم «بائعة الخبز» للمخرج حسن الإمام، الذي كتب سيناريو الفيلم بمشاركة السيد بدير، الذي قدم الحوار للفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب الفرنسي كزافييه دومونتبان.

وقدم عبد الحليم حافظ خلال أحداث الفيلم عددا من الأغنيات التي تصف الأحداث، وتعاون «العندليب» بالأغنيات مع الشاعر فتحي قورة، من ألحان محمود الشريف.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من كبار الفنانين منهم «أمينة رزق، زكي رستم، عمر الحريري، ماجدة، شادية، شكري سرحان، ثريا حلمي ومحمود شكوكو»، كما شارك عبد الحليم حافظ بأداءه لأغنيات الفيلم.

وسرد الفيلم قصة زوج يتوفى ويترك زوجته وتدعى «خديجة» وطفليهما «نعمت، سامي»، وتذهب الزوجة لتعيش مع إحدى قريباتها، ويقبض عليها بتهمة إحراق المصنع الذي كان يعمل به زوجها، ولكن هذه الجريمة من تدبير «الريس عبدالحكيم»، بعد رفضها الزواج منه، وتصاب بحالة جنون، لتودع المستشفى بعد فقدانها الذاكرة لمدة 10 سنوات حتى تعود لها ذاكرتها وتبدأ في رحلة للبحث عن أبنائها، وتستمر أحداث الفيلم.

وانطلق عبدالحليم حافظ بعد ذلك في مشواره السينمائي ممثلًا ومطربًا، ليقدم طوال مشواره الفني 22 فيلمًا سينمائيًا مع جميلات السينما المصرية وكبار فنانيها، كما تعاون خلال مسيرته السينمائية مع كبار المخرجين مثل حسين كمال، حلمي رفلة، حسن الإمام، عاطف سالم وصلاح أبو سيف.

ورحل الفنان عبد الحليم حافظ، عن عالمنا في 30 مارس عام 1977، خلال رحلة علاجه في لندن عن عمر ناهز 47 عامًا.