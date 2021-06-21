عيد الأضحى ٢٠٢١.. اعرف المسموح والممنوع وأماكن صلاة العيد

يستقبل المصريون عيد الأضحي ٢٠٢١، في ظل ظروف استثنائية يواجه فيها العالم وباء كورونا للعام الثاني على التوالي، واضطرت وزارة الأوقاف، الجهة الحكومية المختصة، لاتخاذ تدابير احترازية منعا لانتشار الوباء كباقي مؤسسات الدولة، وحددت الوزارة أماكن صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١، وضوابط وشروط أداء الصلاة، بعد التنسيق مع لجنة إدارة أزمة كورونا.

أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١

وبحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، رسميا، أمس، فإن إقامة صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١، سوف تقام في جميع المساجد التي تشهد صلاة الجمعة فقط، كما حذرت من إقامتها في الساحات العامة أو زوايا الصلاة، مشددة على أن صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١، ستقام وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى، وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

الشروط الكاملة لصلاة عيد الأضحى ٢٠٢١

وعن الشروط الكاملة لإقامة صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١، وضعت الأوقاف 15 شرطًا لفتح المساجد في صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١، منها؛ ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين والعاملين، واصطحاب المصلی الشخصي، و مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، مع استمرار عدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية.

وحددت الأوقاف، عددا من الممنوعات داخل المساجد، أبرزها إقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، في عيد الأضحى ٢٠٢١، وعدم إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

عيد الأضحى ٢٠٢١

أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ للنساء في مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة، أكدت الوزارة أنه لا مانع من فتحها تحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

عيد الأضحى ٢٠٢١

وخلال أيام عيد الأضحى ٢٠٢١، شددت على قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع، و استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة، واستمرار تعليق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه، والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم، مؤكدة أنه على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيًا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.