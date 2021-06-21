رئيس وزراء اليابان: احتمال إقامة «الأولمبياد» بدون مشجعين

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، إنه من المحتمل إقامة أولمبياد طوكيو بدون مشجعين حال ساء وضع «كوفيد -19» في البلاد واضطرت اليابان للإعلان عن حالة طوارئ أخرى في مواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف سوجا، في تصريحات أوردتها صحيفة «ماينيتشي» اليابانية: نرغب أن يتابع المشجعين المباريات الأولمبية المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو المقبل بالمدرجات.

ومن المقرر أن يتخذ المنظمون بما في ذلك الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية ،قرارًا في وقت لاحق من اليوم بشأن عدد المتفرجين المسموح لهم بحضور مباريات الأولمبياد.

يشار إلى أن اليابان أنهت حالة الطوارئ التي غطت طوكيو و8 مقاطعات أخرى، الأحد الماضي.