لطلاب الثانوية العامة.. «التعليم» تضع 22 خطوة للإجابة على البابل شيت

تبدأ الامتحانات التجريبية الثالثة لطلاب الثانوية العامة، اليوم، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، وشعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات «الإستاتيكا»، في اللجان، ثم يستكمل باقِ الطلاب الامتحان من المنزل.

ويعد الامتحان التجريبي الثالث البروفة الأخيرة لتدريب الطلاب علي الامتحانات بشكلها الجديد علي التابلت والبابل شيت، قبل انطلاق امتحان نهاية العام والذي يبدا يوم 10 يوليو للشعبة العلمية، و11 يوليو للشعبة الأدبية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، خطوات إجابة الطلاب في امتحان علي البابل شيت كالأتي:

- تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد.

- تعتمد الأسئلة في التقييم الجديد علي قياس الفهم ونواتج التعلم.

- يتم إتاحة كراسة أسئلة مطبوعة تتضمن بدائل الإجابات عن كل جزئية.

- يسلم الطالب ورقة بابل شيت للحل بجانب كراسة الأسئلة.

- يجيب الطالب في البابل شيت وليس في كراسة الأسئلة.

- للطالب حرية رصد الإجابات علي التابلت.

- تعقد امتحانات طلاب المنازل والإعادة ورقياً.

- جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

- تحتوي كراسة الأسئلة علي مساحات فارغة بيضاء لكتاب الخطوات في المواد العلمية.

- يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي.

- يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

- يجب ملء البيانات بشكل صحيح.

- التفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة.

- تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

- في حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة x على الاختيار الأول والتظليل على الاختيار الجديد.

- على الطالب التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة.

- استخدام قلم جاف أزرق للإجابة.

- لا يستخدم الطالب مزيل الكتابة إذا أراد تغيير الإجابة.

- يجب التأكد من تطابق الإجابات علي التابلت مع الورقة في البابل شيت.

- في حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت.

- في حالة ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.