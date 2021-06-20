امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021.. تبدأ غدا

تبدأ امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021، غدا الإثنين، بالنظامين الورقي والإلكتروني في المدارس الحكومية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، ويتم استكمالها من المنزل على جهاز التابلت فقط، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التجريبية تعقد بهدف تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع النظام الورقي الجديد «البابل شيت»، واستلام كود الامتحانات، والتعرف على اللجنة الامتحانية الرسمية، موضحة أنها تعتبر محاكاة لامتحانات الثانوية العامة 2021، والتي تعقد في شهر يوليو المقبل ورقياً وإلكرونياً بنمط الأسئلة الجديدة التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 تعقد ورقياً وإلكترونياً

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021، لا تضاف لمجموع الطالب، مشددة على الطلاب بضرورة حضورها والاستفادة منها، حتى يتمكنوا من معرفة طرق الإجابة على الامتحانات النهائية، مشيرة إلى أن امتحانات الشعبة الأدبية تبدأ بعد غد الثلاثاء 22 يونيو للطلاب الذين تسلموا جهاز التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 تعقد في لجان مؤمنة جيداً، وسيتم تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحة أن حضور الطلاب سيكون يوماً واحداً في المدارس ثم يتم استكمالها من المنزل بهدف تقليل الكثافة الطلابية في المدارس وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 تقعد بنمط الأسئلة الموضوعية

وشددت الوزارة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021، موضحة أن هذه المنصات توفر المراجعات بأكثر من لغة، مشيرة إلى أن الإجابة على البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق، وليس بالقلم الرصاص، لافتة إلى أن هذه الامتحانات هي آخر بروفة قبل الامتحانات النهائية.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على جميع الطلاب اتباع كافة التعليمات المكتوبة على أرقام الجلوس، ونقل بياناتهم صحيحة، موضحة أنه يجب على الطالب نقل الإجابة على جهاز التابلت بعد تدوينها على البابل شيت، مؤكدة على ضرورة التفكير في الإجابة الصحيحة أكثر من مرة قبل تظليل الدائرة.