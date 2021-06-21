توافد طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان التجريبي الثالث (صور)

بدأ الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة2021 الشعبة العلمية «علوم ورياضة» في جميع المدارس الحكومية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية وعدم خلعها.

وشددت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات، على جميع المدارس بضرورة تحصيص فرق تطوير تكنولوجي في كل مدرسة لتقديم الدعم الكامل للطلاب، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.

وقال حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بالجيزة، إنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية بشكل جيد قبل بدء الامتحانات، مؤكدًا تخصيص فرق فنية بالمدرسة في كل لجنة لمساعدة الطلاب في حالة عدم معرفتهم بكيفية الحصول على كود الجلسة الامتحانية.

وأضاف عبدالحكيم، أنه تم السماح للطلاب بدخول الكتاب المدرسي فقط، ومنع دخول الهاتف المحمول، موضحا أنه سيتم جمع أوراق الإجابة عقب الانتهاء من الامتحان وإرسالهم للإدارة التعليمية بحسب التعليمات الواردة للمدرسة.

وتابع مدير المدرسة أنه في حالة محاولة أي طالب الغش من الهاتف المحمول سيتم تحرير محضر مباشرة له، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات صحيحة على جهاز التابلت والبابل شيت.

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علمي علوم» مادة الأحياء لمدة 3 ساعات وينتهي الساعة واحدة ظهرا، ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» ولمدة ساعتين، حيث ينتهي الامتحان في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويعتبر الامتحان التجريبي الثالث محاكاة لامتحان نهاية العام للثانوية العامة، وهدفه تدريب طلاب الثانوية العامة علي النظام الجديد للأسئلة وحل الامتحان علي البابل شيت والتابلت، قبل امتحان نهاية العام الذي يبدا يوم 10 يوليو القادم.