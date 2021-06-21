بدأ عرض المسلسل التركى مصيبة رأسي هذا الأسبوع وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وهنا تعرف على موعد عرض مسلسل مصيبة رأسي قصة عشق.

موعد عرض مسلسل مصيبة رأسي قصة عشق

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل مصيبة رأسي ردود فعل كبيرة منذ عرضها، وعرضت أمس الأحد الموافق 20 يونيو.

وموعد عرض مسلسل مصيبة رأسي قصة عشق سيكون يوم الأحد وذلك على إحدى القنوات التليفزيونية .

قصة مسلسل مصيبة راسي

ومسلسل مصيبة رأسي يدور فى اطار رومانسي كوميدى حيث سيجسد سيتشكين أوزدمير شخصية شاهين كارا رئيس قسم مكافحة الجريمة أما الفنانة إيرام فستلعب دور ايبيك الطبيبة النفسية التى تضطر للعمل فى مركز الشرطة وذلك من أجل حل لغز إحدى الجرائم المعقدة.

أبطال مسلسل مصيبة راسي

ويشارك فى بطولة مسلسل مصيبة رأسي عدد كبير من الفنانين ومنهم ايرامم هلفاجى أوغلو وسيشكن أوزدمير وديلارا اكسويك وبولنت دزقون ونيشه بانكيت ويلماز كونت وبوتشي بوسي وتانير روملى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أورتشون أوكسار واخراج مراد اونبول .

وسيشهد مسلسل مصيبة رأسي جريمة قتل كل أسبوع تدور الأحداث حولها لكشف الحقائق والوصول الى المتسببين فى هذه الجرائم .

يذكر أن بطلة العمل ايرام هلفجى ولدت فى ألمانيا يوم 2 فبراير 1990 وشاركت فى عدد كبير من الأعمال منها حريم السلطان ووادى الذئاب وغرفة 309 .

أما بطل العمل ستشيكن فقد ولد فى اسطنبول فى 25 أغسطس 1981 وشارك فى عدد كبير من الأعمال ومنها الوردة البرية وحريم السلطان والوشاح الاحمر وحكاية حب .