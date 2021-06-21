نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعداية بمحافظة الاقصر 2021 بعد عرضها على محافظ الاقصر من قبل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، لاعتمادها وبلغت النسبة العامة للنجاح لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظة 80% .

نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2021

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر، إن عددًا من تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 22 ألف طالب وطالبة .

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الاقصر، سواء باستخدام اسم الطالب أو رقم جلوسه، كما يمكنه الحصول على درجات كل مادة من المواد التي امتحنها

ويمكن الحصول على النتيجة من هنــــــــــــــا

«الوطن» تنشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

ولم تتح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، رابطًا أو موقعا للحصول علي النتيجة التفصيلية بسبب عطل فى النظام، وأتاح موقع «جريدة الوطن» رابطًا يمكن الحصول على النتيجة الكاملة بالاسم أو رقم الجلوس من خلال ملف والحصول على النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط هنــــــــــــــا

أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر وعددهم 39 طالب وطالبة

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إن الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الاقصر 2021 هم:

بيشوي ممدوح جورج فلسطين (السلام للتعليم الاساسي العربي)

تسنيم محمد عبد الودود محمد (صلاح الدين الاعداديه بنات)

جرجس مقدي وردي خليل (علي العديسي الاعداديه)

كيرلس جرجس وديع حليم (السلام للتعليم الاساسي عربي)

علي احمد البدوي ابو زيد علي(السلام للتعليم الاساسي عربي)

بسمه احمد فوزي عبد المنعم (اسنا الاعداديه بنات)

شهد مؤمن ابو المجد ابو المجد(السلام الخاصه لغات اعدادي)

فاطمه جمعه سيد احمد توفيق (مصطفى كامل تعليم اساسي اعدادي)

عمر مصطفى يوسف احمد (الاقباط الكاثوليك بنجع الصياغ)

مصطفى محروس سعد جاد(الشهيد محمد عبد الماجد الاعداديه)

روان صالح نافع خضري (ابو بكر الصديق الرسميه لغات انجليزي)

رحمه منتصر عبد الستار حسن(الاقصر الاعداديه بنات الجديده)

روان ابو المعارف محمود عمر (ارمنت الاعداديه بنات)

كيرلس وسيم وليم يعقوب (السلام الخاصه لغات اعدادي)

منه الله جمال عبد الناصر سعد (الشيخ رزق الاعداديه المشتركه)

شيرين عصام احمد احمد (الحبيل الاعداديه)

اسراء خالد احمد الضوي (صلاح الدين الاعداديه بنات)

جودي سلام محمد خيري احمد (ابو بكرالصديق الرسميه للغات انجليزي)

زهره علاء عبد الله محمود(السلام الخاصه لغات انجليزي)

جولي إبراهيم روحي إبراهيم (الاقصر الاعداديه بنات)

مارولا اسحاق ونس سعيد (الاقصر الاعداديه بنات)

ملك ممدوح محمد جوده (الطود الاعداديه)

منى عبده سيد احمد محمد (العضايمه الاعداديه تعليم اساسي)

ساره اسطفانوس وليم اسطفانو (ابوبكر الصديق الرسميه لغات انجليزي)

ايمان اشرف محمد ربيع (العديسات الاعداديه)

عمر خالد عبد الغني كمال (الأقباط الاعداديه بنين)

ماثيو ميكل رزق الله فخري (الشهيد محمد عبد الماجد الاعداديه بنين )

مارتن جوزيف عدلي العبد (السلام للتعليم الأساسي عربي)

زينب عبد الناصر محمد (الحليله الاعداديه)

امينه علاء صبري اسماعيل(صلاح الدين الاعداديه بنات)

حبيبه محمد عبد العزيز خضري (حاجر العديسات الاعداديه )

محمود اسامه انور محمد جابر (ناصر الاعداديه للبنين)

شيماء عبد الهادي احمد (كيمان المطاعه الاعداديه المشتركه)

مريم وليم مكرم بولس (الاقصر الاعداديه بنات)

ندا عبد الحميد محمود احمد (ارمنت الاعداديه بنات)

ملك ممدوح محمد عبد العال (الاقصر الاعداديه بنات الجديدة)

ملك ايهاب اسماعيل محمد (الاقصر الاعداديه بنات)

محمد بهاء الدين انور (اسنا الرسميه لغات)

محمد عمرو نبوي عبد الظاهر (ابو بكر الصديق الرسميه لغات انجليزي).