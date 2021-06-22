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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:36 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز مولود برج العذراء بالعقلانية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعرض وجهة نظرك بلطف ويقبلها الآخرون لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث قد يجعلك اليوم أكثر إحساسا بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.

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