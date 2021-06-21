حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو من الشخصيات التي تتمسك بحريتها الشخصية، ما يجعله لا يميل إلى الحياة الزوجية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والشمس بمنزلك السادس يمدانك بالطاقة وبالإصرار على القيام بواجباتك تجاه الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.