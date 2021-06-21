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حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت يجمل في قلبه الكثير من الحنان، كما أنه لا يرهق نفسه في التفكير فيما هو آت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يعدانك بالفرح وقد تشعر بإعجاب الجنس الآخر والسعادة في الأجواء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.

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