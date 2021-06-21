في يوم الأب العالمي.. مذيعات «الستات ما يعرفوش يكدبوا»: والد المرأة أعظم رجل في حياتها

تسابقت مذيعات برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مفيدة شيحة وسهيرة جودة ومنى عبد الغني، في الكشف عن كواليس علاقاتهن بآبائهن، بالتزامن مع الاحتفالات العالمية بيوم الأب الموافق 21 يونيو من كل عام، واختلفت تفاصيل حكاية كل واحدة منهن عن والدها، لكن جميعهن اتفقن على أن أب المرأة هو أعظم رجل في حياتها دائمًا.

مفيدة شيحة: علمني سواقة العجل والعربيات

وقالت المذيعة مفيدة شيحة، إحدى مقدمات البرنامج، الذي يذاع على شاشة cbc، إنها كانت طفلة شقية ومنطلقة للغاية، موضحة أنه رغم ذلك كان أقصى عقاب تتلقاه من والدها أن يطلب منها أن تبحث عن نظارته التي في الغالب ما كانت تجدها في جيب ملابس كان يرتديها.

وأشارت خلال حلقة اليوم الإثنين، من البرنامج، إلى أن والدها هو أول من علمها «سواقة العجل والعربيات»، وتذكرت الكثير من المواقف الكوميدية التي جمعتهما خلال تلك المرحلة، معربة عن تمنيها أن يتغمد الله سبحانه وتعالى والدها برحمته وأن يرزقه الجنة، مؤكدة أنه كان أعظم رجل في العالم بالنسبة لها، كما أنها كانت تتمنى أن يراها ولو لمرة واحدة كمذيعة.

سهير جودة: عرفت أبو العلاء المعري من أبي

في حين أكدت المذيعة سهير جودة، إحدى مقدمات البرنامج، أن والدها كان خير داعم ومشجع لها، موضحة أنه بمجرد أن لاحظ حبها وشغفها بالثقافة، بدأ يسمح لها بالتواجد داخل مكتبته الخاصة، وهي طفلة لم يتعد عمرها الـ 4 سنوات، لافتة إلى أنها داخل تلك المكتبة تعرفت على كل أنواع الأدب.

وأشارت خلال حلقة اليوم، الإثنين، من البرنامج المذاع على شاشة cbc، إلى أنها في مرة اختارت كتاب يتحدث عن الشاعر أبو علاء المعري لقراءته والإطلاع على ما فيه، ولم تكن حينها سوى طفلة في الصف الأول الابتدائي، لأنها فقط كانت تسمع والدها يتحدث عنه كثيرا فتكون بداخلها رغبة بمعرفة هذا الرجل الذي يتحدث عنه باستمرار، مؤكدة أنه كان أعظم رجل بالنسبة لها أيضا.

منى عبد الغني: والدي شجعني عل الغناء وكان يسهر بالاستديوهات

ومن جهتها أشارت المذيعة والفنانة منى عبد الغني، إحدى مقدمات البرنامج، إلى أن والدها كان ما دائما يشجعها على الغناء والنجاح به، رغم اعترض والدتها بشكل كبير، موضحة أنه كان يقول لوالدتها دائما «اتركيها طالما تقدم فنا محترما».

وحكت خلال حلقة اليوم، الإثنين، من البرنامج المذاع على شاشة cbc، أن والدها كان يأتي معها كل مكان حتى تحقق حلمها في الغناء، لدرجة أنه كان يسهر باستديوهات تسجيل الأغاني رفقتها ويسافر ويذهب معها إلى البروفات، واصفة والدها بأنه «كان طيبة ماشية على الأرض، لدرجة وهو بيتخانق كان بيتسم وميعرفيشي يزعقلنا خالص»، مؤكدة أن والدها كان الرجل الأعظم في حياتها.