كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2021 في الدقهلية

حالة من الترقب بين أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية في انتظار ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية، التي يلتحق بها الطلاب بعد الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد محافظ الدقهلية للنتيجة أمس الأحد، حيث بلغت النسبة العامة لنجاح لجناح طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الدقهلية 89.1 %، وسط توقعات المختصصين في أعمال التنسيق أن درجات التنسيق هذا العام ستنخفض عن تنسيق عام 2020، الذي كان لها ظروف خاصة بعد أن تم إضافة مجموع 140 درجة كاملة، لجميع الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية

وتعمل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، على عمل توازن بين المدارس بحيث يتم حساب أعداد الطلاب المفترض أن يلتحقوا بكل مدرسة سواء ثانوي عام أو مدارس فنية، وسط توقعات أن تنخفض درجات القبول هذا العام عن العام الماضي بمعدل يتراوح بين 10 رجات إلى 20 درجة في الثانوية العامة والمدارس الموازية.

معدلات تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية

وأكد مصدر مسئول أن درجات القبول بالثانوي العام في تنسيق العام الماضي، بلغت 248 درجة، ومن المحتمل أن تنخفض هذه الدراجات من 10 إلى 20 درجة أي تتراوح بين 230 إلي 240 درجة، وسيتم الإعلان عن التنسيق فور الانتهاء من إعداد درجات القبول في الثانوي العام أو الفني بأنواعه، «زراعي – صناعي – تجاري – فندقي».

وأوضح المصدر، أنه بمجرد الانتهاء من إعداد ميزانية الطلاب سيتم اعتمادها من علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ثم اعتمادها من محافظ الدقهلية، ليبدأ أولياء الأمور في سحب استمارات النجاح للشهادة الإعدادية 2021 من المدارس والتقديم في المدرسة التي يرغبون إليها حسب الدرجات التي حصل عليها الطالب.