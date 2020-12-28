تعليم الدقهلية عن مدرسة مزروع بها «بانجو»: ننتظر تقرير الطب الشرعي

قال عادل فؤاد، مدير عام إدراة غرب المنصورة التعليمية، إن معلومة وردت من مدرسة في محافظة الدقهلية، تفيد بوجود نبات بانجو مزروع بحديقة المدرسة، وبسبب خلاف بين إثنين من الموظفين، وشى أحدهما بالآخر، مما كشف الأمر، ودفع الشرطة إلى القدوم للمدرسة للكشف عن طبيعة النبات المزروع في فناء المدرسة.

تقرير الطب الشرعي

وأضاف مدير عام إدراة غرب المنصورة التعليمية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المدرسة أبلغت الشرطة التي حضرت إلى المدرسة وتحفظت على النبات المزروع، وأبلغت للنيابة للقيام بالتحريات حول هذا النبات المزروع في فناء المدرسة، وتم تحويل النبات إلى هيئة الطب الشرعي بالمحافظة، للوقوف على نوعه والتأكد منه إذا كان هو مخدر البانجو أما أنه نبات يشبهه.

موظفان مخالفان

من جهتها، تستمع نيابة مركز المنصورة التي يشرف عليها المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، لأقوال المتهمين في هذه القضية، وهما أمين المكتبة بالمدرسة، ومشرف مادة الكمبيوتر، وقاما بشرب المخدر في المدرسة منذ شهرين، مما دفع مديرة المدرسة إلى إبلاغ الإدارة التعليمية التابعة لها، التي بدورها أبلغت النيابة في المنصورة، التي اتخذت الإجراءات سريعا لمحاسبة المتهمين ومنع تكرار هذا الأمر في المدرسة، بعد أن استغل المتهمين حضور الطلاب بأعداد قليلة، ووجود بيئة خصبة، لفعل الأمور المنافية في هذا الصرح التعليمي.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بأنه تم العثور على شتلات من نبات البانجو المخدر في فناء مدرسة تسمى مدرسة بلجاي الابتدائية، وتم توجيه التهم إلى اثنين من العاملين في المدرسة.