منح مجانية لـ55 طالباً من الحاصلين على الإعدادية بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن منح دراسية مجانية لـ55 طالباً من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، الذين سيلتحقون بالثانوية العامة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لصقلهم ببرنامج تعليمي مميز، يدعم رؤية مصر التعليمية، ويعزز القدرات الخاصة والمهارات الحياتية للطلاب المشاركين.

تفاصيل منحة دراسية مجانية لـ55 طالباً

وأعلنت المحافظة تفاصيل منحة دراسية مجانية لـ55 طالباً، خلال استقبال محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ووفد المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية «اتجاه»، التي قدمت منحة «بريدج» التأهيلية، بدعم من مؤسسة «ساويرس» للتنمية الاجتماعية، بإشراف مديرية التربية والتعليم.

منحة دراسية مجانية لـ55 طالباً.. تنسيق برلماني

واكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أن منحة دراسية مجانية لـ55 طالباً، جاءت ضمن برنامج تأهيلي لـ 55 من طلبة وطالبات المدارس الحكومية الملتحقين بالصف الأول الثانوي 2021/ 2022.

منحة دراسية مجانية لـ55 طالباً.. التسجيل

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن تكاتف الدولة والمجتمع المدني في بناء الإنسان، لتكوين جيل قادر على بناء وطن قادر علي التحديات، مؤكداً أنه يمكن للطلاب معرفة تفاصيل منحة دراسية مجانية لـ55 طالباً من هنــــــــــــــا، كما يمكنهم التقديم للحصول على منحة دراسية مجانية من هنـــــــــــــــــا، وملء الاستمارة.