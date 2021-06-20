تفاصيل وشروط منحة دراسات عليا بأمريكا للطلاب المصريين

يبحث الكثير من الطلاب المصريين عن منحة دراسية مجانية في البلاد الأوروبية أو العربية، و أعلنت مؤسسة «أنسي ساويرس»، عن منحة دراسية للدراسات العليا والماجيستير بأمريكا للطلاب المصريين، وذلك في إطار المنح الدراسية التي تقدمها للطلاب او الباحثين المصريين كل عام، حيث تقدم منح دراسية ممولة للدراسة في أمريكا بمختلف التخصصات للمصريين وتكون معتمدة من الكليات والجامعات الشريكة في الولايات المتحدة الأمريكية مثل جامعات« جامعة هارفارد، شيكاغو، ستانفورد، جامعة بنسلفانيا».

وتستعرض«الوطن» تفاصيل منحة دراسية للدراسات العليا بأمريكا من« أنسي ساويرس» للمصريين، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

منحة دراسية للدراسات العليا والماجستير.. مدة الدراسة والمصروفات

وتقدم المؤسسة منحة دراسية لطلاب للطلاب المصريين المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالعام الدراسي 2021-2022، تشمل االرسوم الدراسية كاملة وبدل المعيشة والسفر والتأمين الصحي، وتكون منحة دراسية معتمدة من من الكليات والجامعات الشريكة في الولايات المتحدة الأمريكية مثل جامعات« جامعة هارفارد، شيكاغو، ستانفورد، جامعة بنسلفانيا»، وتبلغ مدة الدراسة عامين كاملين.

منحة دراسية بأمريكا.. موعد التقديم

كما أعلنت مؤسسة « أنسي ساويرس»، عن موعد التقديم لمنحة دراسية للدراسات العليا والماجستير في العام الحالي، حيث ينتهي موعد التقديم في 31 يوليو 2021، ويدرس الباحث في تخصصات المواد الأكاديمية وهي« إدارة، إدارة أعمال، السياسة العامة، وهندسة»، وتغطي منحة دراسية، كافة الرسوم الدراسية ونفقات السفر وبدل المعيشة والكتب وأجهزة الكمبيوتر والتأمين الصحي، من بين مزايا أخرى.

منحة دراسية للدراسات العليا.. الشروط

وأعلنت المؤسسة عن شروط منحة دراسية للدراسات العليا بامريكا وهي:

1- أن يكون مواطناً مصرياً مقيماً في مصر

2- أن يلتزم بالعودة إلى مصر لمدة عامين مباشرة بعد نيل الدرجة بنجاح.

3- لم يعش أكثر من 3 سنوات في الخارج.

4- ينخرط في الأنشطة اللامنهجية أو شارك فيها.

5- يخطط لبدء الدراسة في الولايات المتحدة في عام 2022.

6- الحد الأدنى من المعدل التراكمي: 3.5 / جيد جدًا أو أعلى « الدرجة الإجمالية»

7- الحصول على درجة 100 أو أعلى في اختبار TOEFL

8- المتقدم في الهندسة: الحد الأدنى لدرجات GRE الجديد 315؛ الكتابة التحليلية، 4.5.« لم تعد درجات GRE القديمة مقبولة».

9- المتقدم للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال: درجة GMAT تبلغ 650 أو أعلى « تم الحصول عليها في غضون 5 سنوات»، وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

منحة دراسية.. المستندات المطلوبة

كما أعلنت المؤسسة عن المستندات المطلوبة للتقديم بمنحة دراسية للدراسات العليا وهي كالتالي:

- تقديم السيرة الذاتية

- نسخة من شهادة التخرج

-خطاب توصية

- تقديم نسخة من بيان درجات الاختبارات لآخر عامين

منحة دراسية للدراسات العليا.. طريقة التقديم

ويمكن للمتقدمين لمنحة دراسية الخاصة بالدراسات العليا الاستفسار والتقديم عن طريق التواصل عبر: OSSP@amideast.org أو الاتصال بـ Amideast على الرقم 19263 من داخل مصر، او التقديم على الموقع الرسمي لمنحة دراسية.