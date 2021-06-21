المراجعة النهائية في النحو لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة، لأداء الامتحانات يوم 10 يوليو للشعبة العلمية، و11 يوليو للشعبة الأدبية، واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، والتي لن يخرج عنها الامتحان، ويقدمها المدرس أسامة عزالدين كبير معلمي اللغة العربية، من خلال هذه الأسئلة، وجاءت أبرز المعلومات التي قدمها أسامة عزالدين على النحو التالي:

جميع الأسماء همزتها همزة قطع ما عدا ابن وابنة، واسم، واثنان، امرؤ، امرأة، ايم الله.

أغلب الأفعال «الثلاثي والخماسي والسداسي»، همزة وصل، ما عدا الفعل الرباعي.

كلمة عمرو تُسمى الواو فيها بالفارقة، أي تحذف عند النصب، مثل إن عمرًا.

تمد الهمزة إذا كان ما بعدها مفتوحًا.

ويمكن الاطلاع على المراجعة التي تشمل أبرز القواعد والأسئلة من هنــــــــــا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، للطلاب النظاميين، وورقيًا فقط للطلاب الراسبين والمنازل، والمحبوسين على ذمة قضايا، في إطار تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزير التعليم في تصريحات لـ«الوطن»: إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وضع بعناية ودراسة شاملة، وتم تجهيز اللجان الامتحانية التي سيتم عقد الامتحانات بها مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.