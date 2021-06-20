ورشة عمل «مناظير الجهاز الهضمي والكبد» بمستشفى الفيوم العام

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل «مناظير الجهاز الهضمي والكبد»، ظهر اليوم الأحد، والتي عقدت في قاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستشفى الفيوم العام منسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان إعلامي، اليوم، إنّ رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك في إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.

نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي لشباب الأطباء

وأضاف، أنّ ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، وذلك في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، لافتاً إلى أنّ القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من ٥ ألاف عملية سنوياً، فضلاً عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «C»، وأورام الكبد والتردد الحراري.

الأنصاري يُشيد بدور وزارة الصحة واهتمامها بتدريب الأطباء

ورحب محافظ الفيوم، بمساعد وزيرة الصحة لشؤون التدريب والتعليم الطبي المستمر، وجميع الحضور المشاركين في فعاليات ورشة العمل من محافظات شمال الصعيد «الفيوم وبني سويف والمنيا»، مشيداً بدور وزارة الصحة واهتمامها بتدريب الأطباء لصقل مهاراتهم بكل ماهو جديد وذلك للارتقاء بهذا القطاع الهام وتحسين مستوي الخدمات العلاجية المقدمة.

«الأنصاري»: الفيوم بدأت تتعافى من أزمة كورونا

وكشف «الأنصاري»، أن محافظة الفيوم بدأت تتعافى من أزمة كورونا بفضل تزايد أعداد من تلقوا اللقاح خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيداً بدور قطاع الصحة الحكومي والجامعي، في تحمل المسؤولية كاملة خلال تعرض البلاد لهذا الوباء اللعين، خاصة في ظل الموجة الثانية من الأزمة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لكافة الفرق الطبية، لدورها المتميز والرائد في هذا الشأن.

وطالب المحافظ جميع الحضور بضرورة تلقي لقاح كورونا، كما أنهم لابد وأن يكونوا سفراء لأسرهم وللآخرين لتشجيعهم على تلقي اللقاح للحفاظ على سلامة الجميع.

في سياق متصل، أعرب مساعد وزيرة الصحة لشؤون التدريب والتعليم الطبي المستمر، عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي والكبد، مشيداً بجهود الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم وتعاونه الكامل للارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي.

مساعد وزيرة الصحة يشيد بالتعاون التام بين وزارة الصحة وجامعة الفيوم

كما أشاد بالتعاون التام بين وزارة الصحة وجامعة الفيوم، في تقديم الخدمات العلاجية، مؤكداً أننا نعمل ككيان واحد نسعي لتحقيق هدف واحد وهو خدمة وعلاج المريض، لافتاً إلى حرص الوزارة على العمل بروح الجماعة والفريق الواحد، وقد ظهر ذلك جلياً في فعاليات «حملة 100 مليون صحة».

كما أكد مساعد وزيرة الصحة، أهمية التدريب والتثقيف الطبي، لافتاً إلي أن الوزارة تعمل على الاستثمار في العقول والمباني معاً، مؤكداً أن التدريبات وورش العمل مستمرة بكافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة.

وعقب ذلك، شهد محافظ الفيوم، ومساعد وزيرة الصحة لشؤون التدريب والتعليم الطبي المستمر، التدريب العملي باستخدام المحاكيات للمناظير العلوية والسفلية الخاصة.