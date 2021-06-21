من 800 إلى 30 ألف جنيه.. تعرف على أسعار أضحية 2021

أعلن النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين، عن وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار المواشي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الأسعار التي أعلنتها وزارة الزراعة بخصوص أسعار الأضحية للعجول الجاموسي بـ52 جنيها للكيلو، و58 للعجول البقرية للكيلو القائم.

وأضاف «أبو اللوز» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن سعر كيلو الضأن «الخروف» قبل الذبح بلغ 60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن التجار لن يبيعون الكيلو بأقل من 60 جنيهًا، ونحو 70 جنيها لكيلو العجول.

سعر الأضحية 2021

وبخصوص سعر الأضحية أو أسعار الأضاحي لعيد الأضحى 2021، أشار النوبي إلى أن أسعار الماعز والضأن والأبقار والجاموس لمن يريد شراء و ذبح الأضحية هذا العام هي كالتالي:

الماعز: يبدأ سعره من 800 إلى 1600 جنيهًا.

الخراف أو الضأن: من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه.

البقر والعجول أصحاب الأوزان المتوسطة: تبدأ من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه وتتراوح أوزانها من حوالي 150 إلى 200 كيلو.

أما أسعار البقر والعجول أصحاب الأوزان العالية، فيبدأ سعر عجل العلف الكبير السمين من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه والتي تصل أوزانها إلى 250 كيلو صافي.

أسعار وزارة الزراعة

وبالنسبة لـ «صكوك الأضاحي»، قال «أبو اللوز» يصل سعر صك الأضحية للحم البلدي إلى 3400 جنيه، كما يصل سعر صك الأضحية للحم المستورد إلى 1950 جنيهًا، بينما يصل سعر التبرع بـ 3 كيلو من اللحوم إلى 200 جنيه.

وأكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، في وقت سابق بأن أسعار الأضاحي التي أعلنتها الوزارة تقل عن الأسواق بجنيهين لتخفيف العبء عن المستهلك، موضحًا أنّه بداية من الأربعاء المقبل، سيتم الحجز من خلال منافذ وزارة الزراعة بالدقي، ومنفذ قطاع التسويق ومنفذ جزيرة الشعير في القليوبية.

من جانبه، أعلن المهندس سعيد الدسوقي مدير إدارة التسويق بقطاع الإنتاج، توفير لحوم بلدية بمنافذ وزارة الزراعة بسعر 115 جنيها للكيلو و110 للضأن، وذلك بمنافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين التابعة للقطاع بأسعار مناسبة للمستهلك، لافتا إلى أن هذه الأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى.