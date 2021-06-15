«مصر الخير» تطلق حملة صك الأضحية للعام السابع على التوالي

أعلنت مؤسسة «مصر الخير» عن إطلاق حملة صك الأضحية للعام السابع على التوالي، بقيمة 3500 جنيه مقابل 27 كيلو لحم بلدي صافي، بما يوازى 1/7 العجل، مؤكدة أن لحوم صك الأضحية جميعها من اللحوم بلدي وليست مستوردة.

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة تلتزم بتوزيع عدد 18 كيلو جراما عن المتبرع، وتقوم بتسليم عدد 9 كيلوجرامات لكل متبرع كنصيب شرعي فى أضحيته بكل سهولة، وذلك من خلال فروع المؤسسة المنتشرة فى مختلف ربوع الجمهورية، أو من خلال الاتصال برقم (16140) لتوفر مندوب وتوصيل أنصبة المتبرعين حتى المنزل مجانا.

وكشف أحمد علي، عن أنه يمكن للمتبرع المشاركة في لحوم صدقة بـ 100 جنيه، أو يمكنه توجيه أضحية كاملة لقرية بإجمالي مبلغ 24,500 جنيه.

وأكد المدير التنفيذي للبرامج، أن مؤسسة «مصر الخير»، تعتبر الجمعيات الصغيرة فى جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر، الأذرع التنفيذية لها، وأنهم شركاء أساسيون فى حملة صك الأضحية وخاصة هذا العام، مضيفا: «نحن نجني ثمار تطوير منظومة تنمية موارد الجمعيات الشريكة والتي بدأتها مؤسسة مصر الخير منذ أكثر من عامين، ورصدنا خلالهما تجاوبا كبيرا من القائمين على مختلف جمعيات تنمية المجتمع التى تعتمد عليها مؤسسة مصر الخير كشريك تنفيذي استراتيجي».

وأوضح أحمد علي، أن حملة صك الأضحية ترتكز على تطوير الجانب التنموي والاقتصادي من خلال شركة أرض الخير لتنمية الثروة الحيوانية، وهى تابعة لمؤسسة مصر الخير لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني.

وتابع المدير التنفيذي للبرامج: «عندما يشارك المتبرع فى الحملة لتنفيذ شريعة الأضحية كأحد أهم الشرائع الهامة للمسلمين، فهو يدفع قيمة سُبع العجل فقط وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتحمل أى قيمة من مصروفات الحملة الإدارية، مع العلم أن حملات صك الأضحية من الحملات التي تتطلب صرف مبالغ مالية كبيرة على النطاق الإداري، نظير تقديم خدمة عالية الجودة للمتبرعين، حيث أن هذا يتطلب الصرف على عدة محاور، منها النقل والذبح والتشفية وعمليات التغليف، بما تشملها من أطباق وأكياس وكراتين، فضلا عن أهم جزء وهو التجميد والنقل والتوزيع، والذي يعتبر آخر وأهم خطوة لضمان وصول الخدمة للمتبرعين والمستحقين بجودة متميزة نلخص بها ثقتهم فيما تقدمه مؤسسة مصر الخير وشركائها».

من جانبه، أوضح محمود عبدالحكيم، مدير مشروع «صك الأضحية» بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تستهدف بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلى المصري والبنك الزراعي، توفير قروض للأسر المستحقة وشباب الخريجين من المستحقين بالعديد من المحافظات، بما يوازي قيمة 20 رأس ماشية للشاب، وإقامة دورات تدريبية في تربية الماشية مدتها 6 أشهر، يقوم الشاب المستحق خلال تلك الفترة بدعم من مؤسسة مصر الخير، برعاية رؤوس الماشية، على أن تقوم المؤسسة فى نهاية الدورة بتسويق تلك الرؤوس، عن طريق مشروع صك الأضحية، ومن ثم يقوم الشاب بسداد قيمة القرض بعد انتهاء الدورة.

وتوفر مؤسسة «مصر الخير»، من خلال شركة أرض الخير للمقترض مكان التربية (داخل مزارع مصر الخير)، كما توفر كل الخبرات من أطباء بيطريين، ومهندسين زراعيين، وتوفر خليط الأعلاف، والتدريب اللازم لخلق مستثمر صغير، وتسويق الماشية من خلال مشروع صك الأضحية.

كما تعمل المؤسسة، على تشغيل الشباب وتنشيط العمالة المصرية من خلال تقديم جودة عالية للصك كتغليف وتعبئة وتجميد ونقل وتوفير خامات، من أجل تسليم المتبرع لنصيبه الشرعي (الثلث) من أقرب فرع من فروع المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق الجمهورية، أو توصيلها للمتبرع إذا رغب في ذلك بتكلفة 100 جنيه للتوصيل لأي مكان ولأي عدد من الصكوك، ويشترط أن يكون التوصيل لنقطة واحدة، ويمكن للمضحي المشاركة في الحملة من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكتروني، أو قنوات التبرع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري أو ضامن.

جدير بالذكر، أن مؤسسة مصر الخير قدمت خلال العامين السابقين كل التدريبات العملية والنظرية اللازمة لمساعدة الجمعيات الشريكة في تطبيق نظرية تنمية مواردها ذاتياً من خلال المجتمعات المحيطة بها، مما أحداث تطورا مذهلا في خلق كوادر متميزة، وإظهار طاقات كبيرة لدى القائمين على الجمعيات الشريكة والعاملين بها في مجال تنمية الموارد وجمع التبرعات، بعد أن كان الاعتماد الأساسي على تلقي الدعم من مؤسسات المجتمع المدني الكبيرة.