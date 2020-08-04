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"صك الأضحية" توزع لحوما على 30 ألفا من الأكثر احتياجا بسوهاج

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خالد الغويط
07:14 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
محافظة سوهاج : ذبح وتوزيع لحوم 153 رأس ماشية خلال عيد الاضحي

محافظة سوهاج : ذبح وتوزيع لحوم 153 رأس ماشية خلال عيد الاضحي

أعلنت محافظة سوهاج، ذبح 153 رأس ماشية، وتوزيعها على 30 ألف مستفيد من الأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مبادرة "صك الأضحية" التى أطلقتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وأشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بجهود مؤسسة مصر الخير والقائمين عليها، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، ووصول الدعم للمستحقين، ودعم وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

ومن جانبه، قدم أحمد حلمي مدير مؤسسة مصر الخير بسوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه للمبادرات المجتمعية، موضحًا أن المؤسسة قامت خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم 153 رأس ماشية ضمن مبادرة " صك الأضحية"، والتي تهدف إلى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال 110 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن عملية الذبح تمت تحت الإشراف الكامل للطب البيطري.

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