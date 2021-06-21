ضبط عامل سرق إيراد «بنزينة» بمعاونة أصدقائه في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، القبض علي تشكيل عصابي بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد العاملين في محطة خدمة السيارات بشارع شبين الكوم.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغا من «السيد.ح.إ»، بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بسرقة شنطة بلاستيكية من يده أثناء خروجه من محطة خدمة السيارات وفرارهم هاربين.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية ضم النقباء أحمد درهوس ومروان منصور ومحمد النجار معاونو مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلي اتفاق عامل في محطة الوقود مع 4 آخرين من أصدقائه على ارتكاب الواقعة.

وخطط المتهمون للسرقة من خلال رصد المتهم الأول للمجني عليه وإبلاغ باقي التشكيل بموعد خروجه لإيداع مبلغ مالي في البنك، فيما استقل 3 آخرين دراجة نارية لخطف المبلغ من الموظف لحظة خروجه على أن يؤمن المتهم الخامس الطريق لهم بسيارة أخرى.

وفور تأكد تحريات المباحث الجنائية ورصدها للسيارة والدراجة النارية في مكان الواقعة وتتبع خط سيرها تمكنت مأمورية من القبض علي المتهمين بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم الأول بتوزيعه للمبلغ المالي علي المشاركين معه في الواقعة، فيما سدد المتهم الرئيسي مبلغ مالي لبعض الأشخاص للعمل علي إتمام زواجه خلال الشهر المقبل.

ونجح ضباط البحث الجنائي في استعادة جزء كبير من المبلغ الذي تم سرقته، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.