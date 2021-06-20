إيقاف أستاذ مساعد عن العمل لاتهامه بالتعدي على طالبة بجامعة بني سويف

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إيقاف رئيس قسم بكلية الآداب بالجامعة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على طالبة داخل لجنة الامتحانات بالفرقة الثانية بالكلية.

وكان رئيس الجامعة تلقى مذكرة مقدمة من عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، بعد شكوى الطالبة «رانيا.ر» بالفرقة الثانية كلية الآداب، بقيام الاستاذ المساعد، قائم بعمل رئيس قسم بالكلية، بالتعدي عليها ومحاولة صفعها بالقلم.

وعلى الفور أمر «حسن» بالتحقيق في الواقعة عن طريق المحقق القانوني في الجامعة، الذي أوصى بوقف الاستاذ عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات.

وفي سياق آخر ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس من وكلاء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة في بداية الاجتماع بتوجيه الشكر للكليات على انتظام وحسن سير الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة بني سويف خلال الاجتماع أن أعمال التطوير بالجامعة مستمرة، وبدأت بالقطاع الطبي ثم تتوالى باقي القطاعات، موجهًا باستعداد الكليات لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بالالتحاق في الكليات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

ووجه بتشكيل لجنة عليا للمتابعة والإشراف على تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني.

وناقش رئيس الجامعة مقترح إنشاء وحدة تابعة لمركز اللغات والترجمة تختص بتقديم خدمات التدقيق والتصويب اللغوي، والتدريب على مهارات الكتابة الأكاديمية والمتخصصة والتنسيق مع كلية الآداب، للإشراف الفني على تلك الوحدة وتحديد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها.