دعم مستشفيي بني سويف التخصصي والجامعي بحضَّانات أطفال وأجهزة طبية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع دعم المنظومة الصحية بالمساهمة المجتمعية، من شركة أسمنت بني سويف «تيتان»، والذي يتم تنفيذه في إطار التعاون المثمر بين المحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، لدعم المنظومة الصحية وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل الظروف الحالية المرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد المحافظ الأجهزة والمعدات الطبية المقدمة من مجموعة تيتان للأسمنت، لدعم منظومة الخدمات الصحية بالمستشفى التخصصي، والتي تشمل العديد من الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي وهي: «جهاز رسم قلب، 4 أسرة رعاية مركزة كهربائي، 14 مضخة محاليل كهربائية، 5 حضانات أطفال، سونار، تخدير، كشافات عمليات، جهاز صورة الدم، ترابيرات عمليات، حضانةعينات، ميكروسكوب، جهاز طرد مركزي، جهاز كيمياء دم، جهاز صدمات كهربية، فنت، 5 أسرة مرضى، جهاز سكر، شفاط، جهاز علاج ضوئي، جهاز سباب، أجهزة مونيتور، سماعات.. وغيرها».

وأثنى محافظ بني سويف على المساهمة المجتمعية لشركة تيتان، مؤكدا أهمية أن يسلك كل القطاع الخاص الدور الذي تقوم به الشركة، مشيرًا إلى أن شركاء التنمية بالمحافظة يعملون كتفا بكتف مع أجهزة المحافظة، في تنفيذ رؤية الدولة وخططها التي تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية بشكل عام، والقطاع الصحي بشكل خاص، منوها عن قيام الدولة بدعم المستشفى التخصصي بالأشعة المقطعية التي يجري اتخاذ ما يلزم لدخولها الخدمة، بجانب أشعة الرنين، وقسطرة القلب، مرورا بأنه يتم قريبا توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من تطوير المستشفى، وجار تنفيذ مشروعات تطوير مستشفى أهناسيا المركزي، بجانب مشروعات عديدة في القطاع.

وأشاد المهندس خالد بدوي بالجهود النوعية والفكر غير التقليدي للقيادة الحالية للمحافظة، وتسعى جاهدة لحشد كل الجهود لتحقيق نقلة مميزة في مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في قطاع الخدمة المجتمعية، والمشاركة الفاعلة مع أجهزة الحكومة من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع السويفي.

من جهته، أعرب الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة عن شكره وتقديره الكبير للدعم الذي يوليه محافظ الإقليم للقطاع الصحي، وأنه يحرص على متابعة كل جديد يخص المنظومة، بجانب حشد كل الجهود التنفيذية والمجتمعية لدعم المنظومة الصحية لتقديم خدمة أفضل للمواطن السويفي.

وأكد أن المنظومة الصحية بكل عناصرها تواصل الجهود من منطلق واجبها المهني والوطني، لاسيما في ظل مجابهة تداعيات كورونا.

وأشاد الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصي بالدعم الذي يلقاه من قيادات المحافظة، في مقدمتهم محافظ بني سويف، الذي يتواصل معه في أي مواقف طارئة، حيث لا يدخر جهدًا في تسهيل دعم الوزارة للمنظومة الصحية بالمستشفى التخصصي، مشيرًا إلى أن الأجهزة التي وفرتها الشركة تعتبر دعما مميزا للمنظومة.

شهدت الزيارة حضور كل من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى التخصصي، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومن مجموعة تيتان المهندس خالد بدوي رئيس مجلس إدارة مصنع أسمنت تيتان، الكابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة بالمجموعة.

وأعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، دعم المستشفى الجامعي بـ5 حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي، بالمساهمة المجتمعية من شركة أسمنت بني سويف «تيتان»، في إطار التعاون بين الجامعة وكل مؤسسات المجتمع.

وافتتح رئيس جامعة بني سويف يرافقه المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسمنت تيتان، اليوم، حضانات الأطفال الجديدة بالمستشفى الجامعي، في حضور الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية، وتوني عثمان مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت.

وتفقد الدكتور منصور والوفد المرافق، الأجهزة المقدمة من مصنع تيتان للأسمنت للمستشفى الجامعي، ويشمل خمس حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي لدعم المنظومة الصحية داخل المستشفى الجامعي، مثنيا على المساهمة المجتمعية لشركة تيتان لدعم المنظومة الصحية بالمستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعي تشهد طفرة كبيرة، سواء على مستوى المباني أو على مستوى الأجهزة الحديثة التي يتم إضافتها، وأن الجامعة بصدد افتتاح مستشفى الأورام لخدمة المحافظة ومحافظات الصعيد.