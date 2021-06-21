تفاصيل لقاء اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظ بني سويف

كشف النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، عن تفاصيل الاجتماع الموسع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ونواب المحافظ والتنفيذيين وروساء المدن، لمناقشة أهم المشكلات الخاصة بالمحافظة، والمشروعات القومية والخدمية، ووضع حلول غير تقليدية لبعض المشكلات.

وأشار امين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، إلى أن الاجتماع تناول عرض النواب لعدد من المشكلات والمقترحات الخاصة بحلها، في إطار التعاون المشترك مع الجهاز التنفيذي، للدفع بخطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال تصريحات صحفية، عن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء، من بينها الملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والتي شملت العديد من المطالب الملحة في معظم القطاعات الحيوية، منها موقف مبادرة حياة كريمة، وبعض المطالب في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وملف تقنين واضعي اليد على أراضى الدولة والأحوزة العمرانية، والخدمات الجماهيرية، وملفات التقنين، والنظافة والمواقف والخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وغيرها من الملفات.

من جانبهم قام رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القطاعات بالإجابة عن التساؤلات فيما يخص بعض المشروعات، وطرح الحلول لبعض المشكلات المطروحة، بجانب التأكيد على حلول وبدائل تم تنفيذها خاصة في قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري وغيرها من القطاعات.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، في حضور الدكتور عاصم سلامة، والسيد بلال حبش نائبي المحافظ، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة وتنفيذ الآليات المتفق عليها سابقا والتي ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ بني سويف أهمية الدور الكبير والهام الذي يقوم به أعضاء البرلمان بصفتهم التشريعية والشريك الأساسي والمحوري مع السلطة التنفيذية في الدفع بخطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها على أهمية التواصل المباشر والتنسيق الدائم فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي المواطنين من نواب البرلمان.

كما أكد أن مهمة الجميع من تنفيذيين ونواب، هو بذل أقصى الجهد والعمل لتحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة، وهو ما يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية.

فيما ثمن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللقاء الذي جمعهم بمحافظ بني سويف في حضور التنفيذيين، والذي يعزز أواصر التكامل بين النواب والتنفيذيين وفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع السويفي وطموحاته خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن أهم الموضوعات التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.