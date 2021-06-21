وزير التعليم يرد على صعوبة الامتحان التجريبي: هدفنا تحديد المستويات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم نشر الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مؤكداً أن ذلك ينفي أي أعمال تسريب للامتحان.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «أولياء أمور مصر الآباء» عبر تطبيق «واتس آب»: «نحن ننشر الامتحانات لأنها تجربة ولمساعدة طلاب المنازل في بيوتهم»، مؤكداً أن من يدعي التسريب كاذب، والامتحان النهائي يتم التعامل معه من جهات سيادية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة النهائية 2021، لها أسلوب تأمين مختلف مثل كل عام وأكثر.

وأشار إلى نص رسالة من أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، يحمل مضمونها شكر لوزارة التربية والتعليم على امتحان مادة الأحياء التجريبي لأن الأسئلة جاءت «حلوة» وليست تعجيزية، قائلاً: «هذه رسالة من طالبة مصرية مما يؤكد أن موضوع صعوبة الأسئلة مسألة نسبية تماماً والهدف من أي امتحان هو تحديد مستويات الطلاب وليس أن يحصل كل طالب على 100% مع ملاحظة أن الامتحان موحد للكل، يعني مستوى الصعوبة على الكل والمنافسة عادلة تماماً».