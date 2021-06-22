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حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:37 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتسم بالتردد والتوتر أغلب الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وقد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك سحرا وإشراقة، والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وتحصل في المقابل على الاهتمام والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

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