محمد شاهين يكشف آخر تطورات حالته الصحية: «الأمور بتتحسن»

كشف المطرب محمد شاهين، عبر حسابه على «فيسبوك»، آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه للجلسات العلاج الطبيعي عقب إجرائه عملية رباط صليبي.

ونشر «شاهين» صورا له أثناء تلقيه جلسات العلاج الطبيعي، وعلق قائلا «الحمد لله والشكر لله النهارده كانت ليا استشارة عند دكتور أيمن فريد استشاري جراحة العظام والمفاصل».

وأضاف: «الدكتور طمني والأمور بتتحسن شوية شوية ومستمر في العلاج الطبيعي شوية، ربنا يبعد عنكم أي مكروه».

وأعلن شاهين في بداية يونيو إجراءه لعمليه جراحية حيث كتب عبر الفيسبوك «اللهم لك الحمد والشكر عملت عملية الرباط الصليبي اللي عندي بقاله 4 سنين، أحب أشكر دكتور أيمن فريد وكل الفريق الطبي اللي كان معاه، شكرا على دعواتكم وكلامكم الحلو ياحبايب قلبي ربنا يحفظكم جميعا».

مشكلة شاهين وحمو بيكا

وحدث مؤخرا خلاف تداوله رواد السوشيال ميديا بين محمد شاهين ومطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد أن طرح الأخير أغنية تجمعهما بعنوان «قلبي شايل وجع»، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» دون علم «شاهين».

وقال «أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون، روحت وسجلنا تراك، وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي، من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قولت له إزاي؟، قال لي أنا هنزل في العيد 6 أغاني، بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي أنا هاخد الحقوق كلها، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس».

واضاف «على أساس إن النجم المحترم، أنا شغال عنده، رديت قولت له الكلام ده مش هينفع، وقفلت معاه بعديها، بعت لي مصمم البوستر، وقالي إن الأغنية مش هتنزل، اتفاجئ النهاردة بنزولها بدون علمي، أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون».