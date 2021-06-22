«عندي أحلام عايزة أحققها».. رسالة طالبة إعدادي تركت أسرتها في الدقهلية

«أنا آسفة يا بابا ويا ماما، أنا عارفة إن أنا غلطت، وعندي أحلام عايزة أحققها، وقولوا إن أنا ضعت منكم» ورقة صغيرة مكتوب فيها تلك الرسالة تركتها طالبة في الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية لأسرتها في إحدى قرى مركز منية النصر، وعثروا على الرسالة مكتوبة ورقة في حجرة ابنتهم بعد اختفائها، وتوجهوا إلى مركز الشرطة، وطالبوا بالبحث عنها بعد أن أدلوا بأوصافها، وبرروا فعلتها، في محضر الشرطة، أن الفتاة تركت البيت لسوء معاملة والدتها لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

محضر لمركز الشرطة بغياب الفتاة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى العميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ من المواطن «ع. ح.ا.»، 52 عاما، عامل عادي، بغياب كريمته «عفاف» 15 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بأنها خرجت من المنزل صباح يوم الاثنين، ولم تعد حتى الآن.

والد الفتاة المتغيبة يدلي بأوصافها بمحضر الشرطة

وأدلى والد الفتاة بأوصافها في محضر الشرطة، أنها قمحية البشرة، عيونها سمراء وشعرها أسود وترتدي طرحة صفراء وعباءة سوداء وتنتعل كوتشي أبيض.

نص رسالة الفتاة المتغيبة إلى أسرتها

وأكد أن ابنته تركت في غرفتها ورقة مكتوب فيها «أنا آسفة يا بابا ويا ماما، أنا عارفة إن أنا غلطت، وعندي أحلام عايزة أحققها، وقول إن أنا ضعت منكم» وبرر ذلك لسوء معاملة والدتها لها ولم يتهم أحدا بالتسبب في غيابها ولا يشتبه في غيابها جنائيا ولا توجد بها علامات مميزة.

ونشرت أسرة الفتاة صورتها على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ومعه صورتها وأرقام التواصل معهم لمن يجد الفتاة أو يتعرف عليها لإعادتها إلى أسرتها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2476 لسنة 2021 إداري منية النصر.