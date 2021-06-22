277 درجة تنسيق التمريض 2021 بأسوان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان درجة القبول فى مدارس التمريض للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم والتي جرى تحديدها بـ277 درجة بنسبة تصل لـ 99 % ، بعد حصول حوالي 750 من الطلاب والطالبات على الدرجات النهائية في الامتحانات.

نص الإشارة بدرجات القبول

وتنشر «الوطن»، نص الإشارة الصادرة من إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتورة هويدا محمد عمر مدير الإدارة ، جاء فيه: «بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، تقرر أن يكون التقديم بمدارس التمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2021/2022، بإدارة التدريب والمدارس ومقرها أسوان – النفق، مدرسة التمريض بنين بالنفق، والحد الأدنى للتقديم 277 درجة .

مواعيد التقديم

وننشر مواعيد التقديم ضمن خدمات «الوطن» لقرائها، على النحو التالي:

1- إدفو من 1 يوليو 2021 حتى 5 يوليو من ذات الشهر.

2- السباعية من 6 يوليو 2021 حتى 7 يوليو من ذات الشهر.

3- البصيلية يوم 8 يوليو 2021 فقط .

4- نصر النوبة من 11 يوليو 2021 حتى 15 يوليو من ذات الشهر.

5- دراو من 17 يوليو 2021 حتى 18 يوليو من ذات الشهر .

6- كوم أمبو من 24 يوليو 2021 حتى 27 يوليو من ذات الشهر.

7- أسوان- أبو سمبل من 28 يوليو 2021 حتى 31 يوليو من ذات الشهر.

بالإضافة إلى التخلفات ستكون من 1 أغسطس 2021 حتى 5 من ذات الشهر .