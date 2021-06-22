طوارئ بمدن شرق القاهرة للانتهاء من تنفيذ محاور القطار المكهرب (صور)

أعلنت أجهزة مدن شرق القاهرة الجديدة، والتي تضم «المستقبل» و«الشروق» و«بدر» و«حدائق العاصمة» حالة الطوارئ، تمهيداً للانتهاء من مسارات وكباري والطرق الجديدة الموازية لمسار القطار المكهرب القادم من محطة عدلي منصور التبادلية، حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن رؤساء الأجهزة يواصلون التقدم بمشروعات المسارات الموازية لخلق شرايين جديدة، للحد من الزحام والتكدس المروري فور الانتهاء من أعمال القطار المكهرب.

«مندور» يتفقد أعمال الطرق أمام محطة القطار الكهربائي حتى سكن الموظفين

وفي مدينة بدر قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية المدينة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق أمام محطة القطار الكهربائي حتى سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه بالمدينة، ليكون جاهزاً قبل بدء تشغيل القطار الكهربائى، مؤكداً قرب الانتهاء من الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي.

وكشف «مندور»، الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، وجاري تنفيذ أعمال بالطريق تمهيدًا لتنفيذ الأسفلت أمام المحطة، للحد من التكدس المروري داخل المدينة فور بدء العمل بالمشروع.

كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المرافق بالطرق المؤدية لمحطة بدر، وكذلك تنفيذ أعمال الأسفلت الخاصة بالطريق المجاور لمبنى المحطة مباشرة بطول 4 كيلو مترات، والذي يربط المحطة بمدخل المدينة الرئيسي على طريق «مصر - الإسماعيلية الصحراوي».

وأوضح «عمار»، الانتهاء من تنفيذ أعمال القطع للطريق الرابط بين محطة الروبيكي والحي السابع، وجاري تنفيذ أعمال المرافق تمهيداً لتنفيذ أعمال الأسفلت بالطريق.

افتتاح تجريبي لكوبري الشروق 2 لربط المدينة بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن كوبري سيارات مدخل (2) الواقع على طريق «القاهرة/الإسماعيلية»، والمار أعلى القطار الكهربائى خط (عدلي منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) تم تنفيذه بالفعل، وسيُفتتح بشكل تجريبي خلال أيام، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الكُبرى التي تحقق سهولة الانتقال بكل يسر من وإلى المدينة، بجانب تطوير المنطقة المحيطة، والبدء فى أعمال التجهيز اللآزم لتنفيذ طبقة الأسفلت، بهدف عدم تأثر الحركة المرورية للسيارات، فور الانتهاء من تنفيذ أعمال القطار المكهرب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تستهدف الربط على 3 محاور رئيسية، الأول والثانى بمنزل الدخول للمدينة، حيث يتم حالياً إنشاء ميدان إرتكازى لنقل الحركة المرورية إلى الطريق الجديد الجاري إنشائه محور «خالد مغربي»، والذي ينقل الحركة مباشرةً إلى محطة القطار الكهربائي، حتى الطريق الدائري الأوسطى والمحور الغربي، كما يربط الميدان الحركة على محور «السادات» الذي يتوسط مدينة الشروق.

وناشد الأهالي وزارة النقل، مد كوبري الربط رقم 2 لربط مدينة الشروق بطريق «القاهرة - الإسماعيلية»، من خلال مد الطريق ليعبر بالسكان إلى خارج الطريق مباشرة، بحيث لايضطر القادم من مدينة العاشر من رمضان، أن يسير حتى الطريق الدائري الأوسطي، لدخول مدينة الشروق، وحتى لا يضطر الخارج من مدينة الشروق إلى الذهاب حتى المركز الطبي العالمي، للخروج إلى القاهرة.

قيادات المجتمعات العمرانية تستعرض خطط ربط منظومة النقل الداخلي بالمشروعات القومية

وفي سياق متصل، واصل قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استعراض خطط ربط منظومة النقل الداخلي الذكي بالمدن الجديدة بمشروعات النقل القومية للدولة، حيث تم استعراض خطط ربط النقل الداخلي بالمدن الجديدة بمشروعات النقل القومية للدولة، مثل «المونوريل، ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، والقطار السريع» بحضور ممثلي أجهزة المدن الجديدة المختصين بمتابعة منظومة النقل الجماعي، كما تم إستعراض آليات بنود مراقبة التشغيل ووضع آلية لإعداد تقارير المتابعة الدورية.