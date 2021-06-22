حاول إنقاذ شخص من الغرق.. مصرع شاب بترعة المحمودية في كفر الدوار

دفعته الشهامة والخوف على الآخرين، إلى إلقاء نفسه بترعة المحمودية، أمام مجمع مصانع غزل كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لإنقاذ أحد الشباب من الغرق، إلا أنه لقي مصرعه غرقا فيما خرج الآخر من المياه معافى، وجرى البحث عن جثة الأول لأكثر من 5 ساعات، بعد أن كثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم، وأثناء ذلك تم إيداع الشاب الآخر مستشفى كفر الدوار المركزي لتلقي العلاج.

حادث غرق أمام غزل كفر الدوار

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولة إنقاذ شاب آخر من الغرق بترعة المحمودية، وذلك أمام المنطقة الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، بالتحديد أمام حي طلعت حرب، حيث تتم أعمال تطوير وبناء محور المحمودية، وتوجد تحذيرات من النزول للسباحة بقنال المحمودية في هذه المنطقة.

انتشال الجثة بعد ساعات من البحث

كثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم، لانتشال جثة الغريق، فيما تجمع العشرات من الأهالي على ضفتي المحمودية، في انتظار ظهور جثة الشاب الغريق، وجرى انتشال الجثة وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ للجهات الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول جثة شاب هامدة، انتقل على الفور المقدم أحمد المسيري، رئيس مباحث قسم كفر الدوار، وتبين غرق «محمد. ح. غ» 28 سنة، أثناء محاولة إنقاذ شاب من الغرق بترعة المحمودية، أمام حي طلعت حرب المقابل لشركة غزل كفر الدوار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.