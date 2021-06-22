إحالة 20 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

حملات رقابية مكثفة نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، لتحقيق الانضباط الإداري بالهيئات الحكومية بمختلف قطاعاتها، واستهدفت الحملات الإدارات الحكومية المختلفة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، في الوقت الذي كثف فيه مسؤولي الرقابة والمتابعة جهودهم لملاحقة المخالفين بالهيئات الحكومية.

توجهيات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

أتت الحملات في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، وكذا متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملة رقابية بمركز ومدينة إيتاي البارود

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود، أسفرت عن إحالة 20 من العاملين بالإدارة الزراعية وإدارة التموين ومكتب الصحة ومركز الأمومة والطفولة للتحقيق، وذلك لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، دون وجود إذن رسمي من المدير المختص.

التشديد على استمرار الحملات الرقابية بالبحيرة

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على متابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة.

كما شدد على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، وتحويل الأمر إلى ديوان المحافظة لاتخاذ إجراء رادع إذا استدعى الأمر ذلك.