طرح 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالتجمع الثالث خلال أيام

كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح خلال الأيام القليلة القادمة، 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، فى نحو 222 عمارة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

الإسكان تطرح 222 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وأوضحت المصادر، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كلف بضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الوحدات بجودة عالية، وبما يليق بالمواطنين، حيث يضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذه المبادرة على أجندة أولوياته الخاصة.

خالد عباس يرافق الوزير خلال جولة مفاجئة بالتجمع الثالث

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام بجولة تفقدية مفاجئة بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها المهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين، مساعد الوزير و المشرف علي مكتب الوزير، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وخلال الجولة تابع الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذهـا بالمدينة، وتشمل أعمال تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر، لربط التجمع الخامس بالتجمع الثالث بمنطقة الإمتداد وصولا لمحور محمد بن زايد المؤدي للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم حاليا توسعة وتطوير المحور ليكون بديلا مهما لشارع التسعين الجنوبي.

آمين غنيم : حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتجمع الثالث

وكان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، كشف عن الإنتهاء من تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة التعدى واسترداد 9 قطع أراضٍ بمساحة 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبتأمين مباشر من إدارة أمن الجهاز، بقيادة العميد هشام أحمد مهدي.