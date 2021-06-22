الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة.. «8 صور وشهادة ميلاد»

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة، موضحة أن التقديم يتم وفق درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، حيث عقدت الامتحانات ورقياً وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح بلغت أكثر من 83%، وبلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى جميع الإدارات التعليمية 266 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الأوائل في محافظة الجيزة 292 طالباً وطالبة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة:

1-شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

2- 8 صور شخصية للطالب.

3- شهادة ميلاد حديثة.

4- صورة بطاقة الوالدين.

5- ملف التقديم للثانوية.

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أن التقديم للثانوية العامة، يبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي، والتي تعقد في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى بداية شهر أغسطس، لافته إلى أنه تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المدارس وعلى موقعها الإلكتروني.

وأضافت المديرية، أنه تم فتح باب التظلمات أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي لمدة 15 يوماً، مشيرة إلى أنه طلاب الشهادة الإعدادية يمكنهم الالتحاق بالعديد من المدارس أبرزها الثانوية العامة والتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكانت وزارة التعليم، أكدت أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت على مستوى المديريات، لافته إلى أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب، مشيرة إلى أنه تم تكثيف جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.