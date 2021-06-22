«العليا للفيروسات»: التوقعات بموجة رابعة لكورونا متوقفة على التوسع في التطعيمات
كتب:
أحمد أبوضيف
03:49 م | الثلاثاء 22 يونيو 2021
الدكتور أشرف حاتم .. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أن الفترة الحالية تمثل نهاية الموجة الثالثة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحا أنه حال عدم زيادة نسبة عدد الملقحين ستكون هناك موجة رابعة، متابعًا أن توقعات الموجة الرابعة ستكون أوائل شهر سبتمبر المقبل، والحديث عن وجود موجات جديدة للفيروس متوقف على مدى الارتباط بتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك سلوك ونشاط الفيروس.
وحول اللقاحات المنتجة لكورونا وفعاليتها ومأمونيتها، أكد «حاتم» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها كلها آمنة ولا توجد منها أي خطورة على صحة الإنسان أو أعراض جانبية خطيرة، ويجب التوسع في قاعدة التطعيمات وتوفير أكبر قدر من اللقاحات مع تنوعها من أجل زيادة قاعدة الملقحين والوصول إلى نسب تتجاوز الـ40%، بحول سبتمبر أو أكتوبر لتحقيق نسبة أمان تسهم في الحد من انتشار المرض، وتمنع وجود أي تحورات أو موجات جديدة للمرض.
وحول إنشاء عيادات لعلاج متلازمة ما بعد كورونا «كوفيد 19» بالمستشفيات الجامعية، وذلك للمتعافين من الإصابة بالفيروس ولديهم أعراض طويلة الأجل، أوضح أن المستشفيات الجامعية بدأت بالفعل العمل لإنشائها لمتابعة وعلاج جميع المتعافين من الأعراض ما بعد التعافي، وأن نسب من يصابون بأعراض ما بعد التعافي ضئيلة جداً وليست ذات أعداد كبيرة.
وتابع أن الدراسات العلمية التي أجريت من قبل أساتذة طب قصر العيني ومستشفى 57357 على عينات مرضى مصابين بكورونا، وأن 75% من نتائج تحليل تلك العينات، أثبتت أن منشأ السلالة في مصر مازال أوروبي، وأنه لا وجود لسلالة كورونا الجديدة «دلتا بلس»، ونسبة السلالتين الإنجليزية، وجنوب أفريقيا، في مصر لا يتجاوز الـ10% لكل منهما.
وأوضح «حاتم»، أن البحوث أجريت على 500 عينة مصابة من أماكن مختلفة في المستشفيات الجامعية بمحافظات القاهرة الكبرى، والوضع مازال مستقرا ولا توجد أي خطورة إلا لو حدثت تحورات، وتم رفع عدد من التوصيات في هذا الإطار للجان المختلفة للأخذ به.
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