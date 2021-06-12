القليوبية تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة 

سجلت محافظة القليوبية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز بنها، الأعلى في نسب الإصابة بـ 6 حالات، يليه غرب شبرا الخيمة بـ 4 حالات، ثم شرق شبرا وطوخ بـ 4 حالات لكل منهما، ثم مدينة ومركز قليوب والقناطر الخيرية بحالة واحدة لكل منهما، فيما سجلت مدن قها والعبور وكفر شكر صفر إصابة، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 17646 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية، مركز ومدينة الخانكة 1432، والعبور 222 حالة، والقناطر الخيرية 1075، وبنها 5636 حالة، وشرق شبرا 1734 حالة وغرب شبرا 1623، وشبين القناطر 1122، وطوخ 2355 حالة، وقليوب 1242 حالة، وقها 126 حالة، وكفر شكر 1079 حالة.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية قد أعلنت أمس الجمعة، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بلغ 1206 حالات، ليصل عدد من حصلوا على اللقاح منذ بدء الحملة وحتى الآن 59973 مواطنا، حصل منهم 11650 شخصا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و10527 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و10731 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 8128 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و5134 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و4125 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و2252 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و3682 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و3744 مواطنا بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.