القليوبية تسجل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، الخميس، 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز بنها، الأعلى في نسب الإصابة بـ 13 حالة، يليه مركز ومدينة طوخ بـ 7 حالات، ثم مركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية بـ 3 حالات لكل منها، ثم مدينة ومركز قليوب بحالتين، ثم مدن حي غرب وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وكفر شكر بحالة إصابة واحدة لكل منهما، بينما سجلت مدينة قها والعبور صفر إصابات، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 17626 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات بالمحافظة، الخميس، على الأرقام التالية:

مركز ومدينة الخانكة 1429 حالة، العبور 222 حالة، القناطر الخيرية 1074 حالة، وبنها 5630 حالة، وشرق شبرا 1732 حالة، وغرب شبرا 1619 حالة، وشبين القناطر 1122 حالة، وطوخ 2352 حالة، وقليوب 1241 حالة، وقها 126 حالة، وكفر شكر 1079 حالة.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية، قد أعلنت أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 58767 مواطنا، منهم 11532 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و10437 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و10611 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 7936 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و4746 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و4022 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و2215 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و3609 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و3659 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تجرى بمراكز التطعيمات هى مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 7186 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.