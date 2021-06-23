حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز برج العذراء بالمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرًا ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر قليلًا حتى تتحسن الأمور.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء المغني مايكل جاكسون ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.