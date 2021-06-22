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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:37 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يتمتّع بالاستقلاليّة التامّة عمّن حوله ويحتفظ بآرائه دائمًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك اليوم بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المهنية والمادية جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك تحسن التصرف مع من تحب وتعرف كيف تؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نجم المصارعة جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

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