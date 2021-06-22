حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتسم بالدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تميل للتعامل بحسم، فقط انتبه لحقوقك ولا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.