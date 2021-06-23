حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الأسد بثقته الكبيرة في نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك ويعدك بأوقات حلوة مع الأهل.

مشاهير برج الأسد

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.