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حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:24 ص | الأربعاء 23 يونيو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يتسم بروح الفكاهة، ويتميز بالذكاء والطموح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وقد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي 

فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقاتك والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها  26 أبريل.

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