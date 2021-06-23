حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بالاطلاع على رسائل الحظ الخاصة بأبراجهم وتوقعات خبراء علم الفلك بشكل يومي، ويعتمد علم الأبراج على حركة الأقمار والكواكب والأجرام السماوية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يجعلك أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وقد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقاتك والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك، لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين، فقط اهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة، وعليك بتنظيم جهودك واهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض ولا تضيع طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تنظم أولوياتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك ويعدك بأوقات حلوة مع الأهل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر قليلا حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عطارد في منزل الحظ يدفعك للتعامل بسرعة بديهة ويقظة وقد تحقق مكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على إصلاح علاقات أو القيام بلقاءات مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم أن تخطط لعملك بحكمة وأن تهتم بتحديد ميزانية وأن تراجع مصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

لا تضن بتعاطفك وتفهمك اليوم لتجعل الجميع يقدرونك لشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة إليك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير وتقوم بمبادرات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنافر القمر وعطارد يطالبك بألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ فينوس في منزل الحب قد تجعل حياتك العاطفية تمضي بنجاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.